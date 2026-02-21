المرصد السوري لـ "كوردستان 24": الولايات المتحدة تبدأ بسحب قواتها من روج آڤا إلى إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان لـ "كوردستان 24"، بأن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من قاعدة "قسرك" الواقعة شمال شرقي الحسكة، وذلك بالتزامن مع تحركات لوجستية مكثفة شهدتها القاعدة خلال الساعات الماضية.

اليوم السبت 21 شباط 2026، ذكر المرصد السوري لـ "كوردستان 24" أن القوات الأمريكية في محافظة الحسكة شرعت في سحب وحداتها باتجاه إقليم كوردستان. وبحسب المعلومات الواردة، وصلت نحو 100 شاحنة قادمة من إقليم كوردستان العراق إلى القاعدة، وبدأت بالفعل في تحميل المعدات والآليات العسكرية تمهيداً لإخلاء الموقع.

وأكد المرصد أن نحو 100 آلية ثقيلة غادرت القاعدة ضمن قافلة اتجهت صوب إقليم كوردستان عبر معبر "الوليد" الحدودي.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن عملية الانسحاب قد بدأت فعلياً، في حين لم يصدر عن الجانب الأمريكي أي تعليق رسمي حتى الآن يوضح طبيعة هذه التحركات، وما إذا كانت تندرج ضمن انسحاب كامل من المنطقة أم أنها مجرد عملية إعادة تموضع للقوات.