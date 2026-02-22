الجيش العراقي يستولي على منزل مواطن كوردي في كركوك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اقتحمت قوة من الجيش العراقي مرة أخرى، فجر اليوم الأحد 22 شباط/فبراير 2026، حي "نوروز" في كركوك، وأخرجت عائلة كُوردية من منزلها قسراً واستولت عليه.

وبحسب متابعات مراسل (كوردستان 24)، فإن منازل حي نوروز الحالي في كركوك كانت قد مُنحت لضباط الجيش إبان عهد نظام البعث، ولكن بعد سقوط النظام وفرار الضباط وعائلاتهم خلال حرب تحرير العراق عام 2003، سكن المواطنون الكُورد الأصليون في المدينة -الذين كانوا قد هُجروا منها سابقاً بسبب عمليات التعريب- في هذه المنازل، وقام بعضهم بشرائها.

وبعد مرور 14 عاماً، وتحديداً منذ أحداث 16 أكتوبر 2017، بدأ الجيش العراقي بالتضييق واختلاق الذرائع ضد المواطنين الكورد الساكنين في حي نوروز بكركوك، حيث يداهم المنازل بين الحين والآخر ويمارس ضغوطاً لإخراجهم منها.