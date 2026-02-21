رئيس بلدية أربيل: توزيع 34 ألف قطعة أرض حتى الآن والاستعدادات جارية لإطلاق المرحلة السادسة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس بلدية أربيل أنه في إطار توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان لتوفير السكن، تم الانتهاء من خمس مراحل لتوزيع قطع الأراضي على الموظفين، مؤكداً أن فرقهم تعمل حالياً وبشكل مكثف للتحضير لبدء المرحلة السادسة.

وصرح كارزان عبد الهادي، رئيس بلدية أربيل، اليوم السبت (21 شباط 2026)، حول آخر مستجدات عملية توزيع الأراضي، مشيراً إلى أن العملية تجري بنجاح بناءً على أمر مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، حيث تم حتى الآن توزيع نحو 34 ألف قطعة أرض على الموظفين المستحقين خلال خمس مراحل مختلفة.

وزفّ رئيس البلدية بشرى بدء الخطوات الجديدة، قائلاً: "فرقنا الفنية والإدارية تعمل ليلاً ونهاراً لإتمام الاستعدادات اللازمة لإطلاق المرحلة السادسة من توزيع الأراضي، لتدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

وفي ختام تصريحه، شدد كارزان عبد الهادي على استمرارية العملية وعدم استثناء أي موظف مستحق، مطمئناً الجميع بالقول: "طالما أن هناك موظفاً واحداً تنطبق عليه الشروط القانونية ولم يستفد بعد، فإن العملية لن تتوقف حتى يشمل التوزيع جميع المستحقين".