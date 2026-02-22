توتر بين حرس محافظ كركوك والجيش العراقي في حي "نوروز"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بعد إقدام قوة من الجيش العراقي على مداهمة حي "نوروز" بمدينة كركوك وإخلاء عائلة كوردية من منزلها والاستيلاء عليه، تفاقمت الأوضاع قبل قليل لتصل إلى حدوث مشادات وتوتر بين حرس محافظ كركوك، ريبوار طه، وعناصر الجيش العراقي الذين اقتحموا منازل المواطنين الكورد.

وقال أحد سكان حي نوروز لـ (كوردستان 24): "بالإضافة إلى المنزل الذي استولى عليه الجيش فجر اليوم الأحد 22 شباط/فبراير 2026، تحاول القوات العسكرية الآن السيطرة على ثلاثة منازل أخرى".

وانتقد المواطنون لجوء الحكومة العراقية إلى استخدام القوة العسكرية لمداهمة العائلات الكوردية الساكنة في الحي، بدلاً من حسم النزاعات الملكية عبر القضاء أو الأجهزة الأمنية المدنية (الشرطة).

وبحسب معلومات مراسل (كوردستان 24) في كركوك، سوران كامران، فإن محافظ كركوك ريبوار طه يتواجد حالياً داخل أحد المنازل المستولى عليها، حيث يجرى مفاوضات مع أحد ضباط الجيش العراقي في محاولة لحلحلة الأزمة وإنهاء التوتر.

يُذكر أن حي نوروز يضم أكثر من 120 منزلاً، يسعى الجيش العراقي منذ فترة للاستيلاء عليها بذريعة ملكيتها لوزارة الدفاع.