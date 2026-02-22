ريبر أحمد: داعش لا يزال يشكل تهديداً قوياً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الأم، استعرض وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، في مؤتمر صحفي جملة من القضايا الأمنية الملحة المتعلقة بأمن المنطقة ومخاطر الإرهاب.

وأكد وزير الداخلية على السياسة الثابتة لإقليم كوردستان، قائلاً: "كوردستان لن تكون مصدراً للتهديد ضد أي دولة"، مشيراً إلى أن الإقليم ينشد دائماً العلاقات الودية والاستقرار مع دول الجوار.

وحذر ريبر أحمد من إعادة بروز وزيادة تحركات تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكداً أن "داعش لا يزال يشكل تهديداً قوياً". وأوضح أن "التنظيم أصبح أكثر نشاطاً في الآونة الأخيرة في مناطق متفرقة من العراق وسوريا، الأمر الذي يستوجب المزيد من التنسيق الأمني للقضاء على الإرهاب".

كما شدد وزير داخلية الإقليم على ضرورة الحفاظ على هدوء المنطقة، داعياً إلى تضافر كافة الجهود لإبعاد العراق وإقليم كوردستان عن مخاطر الحروب والصراعات، لضمان عيش المواطنين في أجواء من الأمن والأمان.