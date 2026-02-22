بريطانيا: مقتل شاب وإصابة اثنين آخريْن في حادث طعن أمام مسجد بعد صلاة التراويح

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قُتل شاب وأُصيب اثنان آخران في حادثة طعن وقعت في موقف سيارات تابع لمسجد أولدبري بمدينة برمنغهام البريطانية، وذلك عقب انتهاء صلاة التراويح.

وأعلنت شرطة ويست ميدلاندز أن ثلاثة شبان تعرضوا للطعن، مشيرة إلى أن الفتى البالغ من العمر 18 عامًا وُجد مصابًا بجروح خطيرة وتوفي لاحقًا، بينما نُقل المصابان الآخران، البالغ عمرهما 19 و22 عامًا، إلى المستشفى، ولا يُعتقد أن حالتهما الصحية خطيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "تم العثور على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا مصابًا بجروح خطيرة وتوفي للأسف.. قلوبنا مع أحبائه في هذا الظرف المأساوي"، وفق ما نقلته يورونيوز.

وأضاف المسؤول: "في هذه المرحلة، لا يُعامل الحادث كجريمة ذات دوافع دينية أو عنصرية، لكننا نعمل على تحديد جميع الظروف ومن كان متورطًا فيه.. نحن نقوم بمراجعة كاميرات المراقبة وإجراء تحقيقات أخرى في المنطقة."

وتابع المتحدث: "ندرك مدى تأثير هذا الحادث على الناس والقلق الكبير الذي يثيره، وسيتم نشر ضباط إضافيين في المنطقة خلال الأيام القادمة".

وأوضحت الشرطة أن الحادثة يُعتقد أنها نشأت عقب مشادة وقعت في موقف للسيارات، مؤكدة أنها ستواصل مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى إفادات الشهود، وفحص الأدلة قبل إصدار مزيد من التفاصيل.