تمييز الحكومة العراقية في استلام القمح يثير قلق مزارعي إقليم كوردستان

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- زرع مزارعو سهل "شارزور" مساحات واسعة بالقمح، ورغم أن موسم الحصاد لم يحن بعد، إلا أنهم يعبرون بقلق عن الظلم والتمييز الذي تمارسه بغداد بحقهم. ومن ناحية أخرى، تسببت غزارة الأمطار في إلحاق أضرار بمحاصيل بعض المزارعين.

جمال كوردي شريفي، مزارع في سهل شارزور زرع عشرات الدونمات بالقمح، بدأ يفقد الأمل في محصوله منذ الآن، حيث قال لـ (كوردستان 24): "زرعنا القمح في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وسنحصده في حزيران/يونيو المقبل. لقد هطلت أمطار غزيرة هذا العام وألحقت أضراراً بالقمح، وإذا استمر الهطول أكثر، فقد يتلف المحصول تماماً".

مزارع آخر من المنطقة يتحدث عن الظلم الذي يمارسه الجانب العراقي بحق مزارعي كوردستان، مطالباً حكومة الإقليم بالتدخل لمساعدتهم.

يقول المزارع خسرو جاف: "العراق يحدد استلام 96 كيلوغراماً فقط من القمح لكل دونم من أراضينا، بينما يستلم كامل المحصول من مزارعيهم (في المناطق الأخرى) لضمان عدم تعرضهم للخسارة؛ هذا تمييز وظلم واضح، وهو بمثابة 'أنفال' بحق المزارعين الكورد. نطالب رئيس الحكومة بالتدخل ورفض هذا الظلم".

يتوزع سهل شارزور ضمن حدود محافظة حلبجة وقضائي "سيد صادق" و"شارزور"، حيث يعمل نحو 6 آلاف مزارع في مساحة تبلغ 250 ألف دونم، ومعظم هذه الأراضي مزروعة بالقمح.

وحتى الآن، بلغ معدل هطول الأمطار في سهل شارزور هذا العام 604 ملم، في حين كان العام الماضي 208 ملم فقط، وهذا الفارق الكبير في كمية الأمطار خلق تحديات إضافية للمزارعين.