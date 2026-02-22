حوادث الانتحار في العراق.. ذي قار تسجل ضحية جديدة وبغداد تحبط محاولتين خلال 48 ساعة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت الساعات الـ48 الماضية تصاعداً في حوادث ومحاولات الانتحار في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، حيث سجلت السلطات حالة وفاة واحدة لامرأة، فيما تمكنت القوات الأمنية والمواطنون من إنقاذ شخصين آخرين في اللحظات الأخيرة.

في محافظة ذي قار، أفاد مصدر طبي، اليوم الأحد، بوفاة امرأة في العقد الخامس من عمرها بعد إقدامها على إنهاء حياتها داخل منزلها.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع في زقاق شعبي قرب ناحية أور (شمال شرق ذي قار)، حيث عُثر على المرأة مفارقة الحياة نتيجة "الشنق". وأشار إلى أن التحقيقات الأولية وعائلة الضحية أكدوا معاناتها من حالة نفسية سيئة مؤخراً، مبيناً أن الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، فيما باشر فريق أمني التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي العاصمة بغداد، نجحت القوات الأمنية، مساء السبت، في إحباط محاولة انتحار لامرأة حاولت إلقاء نفسها من أعلى "جسر مدينة الطب" باتجاه نهر دجلة.

وذكر مصدر أمني أن دوريات النجدة المتمركزة قرب الجسر تدخلت سرياً وتمكنت من الإمساك بالمرأة قبل قفزها، مشيراً إلى أنه جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة وفتح تحقيق للوقوف على الدوافع التي أدت بها إلى هذا الفعل.

وفي مشهد آخر وسط بغداد، وتحديداً في شارع المتنبي، تمكن مواطنون من إنقاذ شاب حاول إضرام النار في جسده، السبت.

وبحسب شهود عيان ومصادر أمنية، فإن الشاب قام بسكب مادة "النفط" على جسده محاولاً الانتحار علناً، إلا أن سرعة استجابة المتواجدين في المكان حالت دون إشعال النار، حيث تم السيطرة عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة لنقله إلى مركز دعم نفسي وتحقيقي لمعرفة الأسباب الكامنة وراء فعلته.

تعكس هذه الحوادث المتلاحقة تحديات اجتماعية ونفسية متزايدة، وسط دعوات من مختصين بضرورة تعزيز مراكز الدعم النفسي والخطوط الساخنة لمساعدة الأشخاص الذين يمرون بأزمات حادة.