القضاء يصدر حكماً بحبس مراسل تلفزيوني سنة واحدة في ذي قار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة جنح الناصرية في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، حكماً قضائياً يقضي بالحبس لمدة سنة واحدة بحق مراسل قناة "النهرين" الفضائية، على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالإساءة لمسؤول محلي.

وقال مصدر أمني في تصريح صحفي، إن "المحكمة أدانت المراسل (راسم كريم) بتهمة توجيه عبارات السب والقذف بحق مدير بلدية الناصرية وعدد من موظفي الدائرة وكوادرها الفنية".

وأوضح المصدر أن "قرار الإدانة والحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة القانونية (433) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل"، مشيراً إلى أن "الحكم جاء بعد اكتمال الإجراءات القانونية والتحقيق في الشكوى المقدمة من قبل إدارة البلدية".

وتنص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي على عقوبات محددة في جرائم "القذف"، وهي إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية، من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من سُندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه.

يذكر أن الأوساط الصحفية في ذي قار تتابع باهتمام تداعيات هذا الحكم، في ظل الجدل المستمر حول قضايا النشر والتشهير والحدود الفاصلة بين النقد الإعلامي والإساءة الشخصية للمسؤولين.