انتشال جثث 9 متزلجين بعد 4 أيام من انهيار جليدي في كاليفورنيا

أربيل (كوردستان 24)- أنهت فرق الطوارئ بولاية كاليفورنيا عمليات البحث عن متزلجين فُقدوا إثر انهيار جليدي، بانتشال جثث 9 أشخاص بعد 4 أيام من الحادث.

وأعلنت السلطات أن فرق البحث عثرت على 8 ضحايا في موقع الانهيار الذي وقع الثلاثاء الماضي عند قمة “كاسل بيك” قرب بحيرة تاهو.

بينما عُثِر على الضحية التاسعة على مسافة قريبة نسبيًا، بعدما حالت ظروف الرؤية المتدنية دون تحديد موقعه في الساعات الأولى من الحادث، وفق صحيفة العين.

وأوضحت الجهات المعنية أن تساقط الثلوج بكثافة وارتفاع مخاطر حدوث انهيارات إضافية تسببا في تعليق عمليات الانتشال لعدة أيام، قبل استئنافها صباح السبت بمشاركة مروحيات الحرس الوطني ودوريات الطرق السريعة.

ونُقلت الجثامين جوًا إلى نقاط مخصصة، ثم جرى تحويلها عبر مركبات مجهزة للسير فوق الثلوج إلى مناطق آمنة.

وبحسب بيانات المركز الوطني للانهيارات الجليدية، يتراوح عدد ضحايا الانهيارات الجليدية سنويًا في الولايات المتحدة بين 25 و30 شخصًا.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثًا مماثلًا في يناير الماضي أسفر عن وفاة شخص واحد.