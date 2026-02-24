طريق (أربيل - گۆمەسپان) المزدوج ينهي الازدحامات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، المشروع الاستراتيجي لطريق (أربيل – گۆمەسپان) المزدوج؛ ويُعد هذا المشروع واحداً من أهم المشاريع الحيوية، حيث تم تنفيذه بجودة عالية وفي وقت قياسي.

نفذت شركة (Hemn Group) المشروع، وأتمت كافة أعماله في غضون أقل من عام، مع مراعاة أحدث التقنيات والمعايير العالمية للطرق والجسور.

يمثل مشروع طريق (أربيل – گۆمەسپان) المزدوج تحولاً جذرياً في البنية التحتية للنقل في المنطقة، وتتلخص مواصفاته فيما يلي:

طول الطريق: 16 كيلومتراً (باتجاهين).

طرق الخدمة: يتضمن 8 كيلومترات من طرق الخدمة.

عرض الطريق: يبلغ عرض كل اتجاه 11 متراً، ويتكون من ثلاث مسارات (مساران للسير العادي ومسار للطوارئ/ جانبية).

سماكة الإسفلت: استخدمت فيه ثلاث طبقات من الإسفلت بسماكة إجمالية تبلغ 21 سنتيمتراً.

البنية التحتية: إنشاء طبقة أساس قوية بسماكة 30 سنتيمتراً لتحمل الأوزان الثقيلة.

السرعة المحددة: 100 كم/ساعة للسيارات الصغيرة، و80 كم/ساعة للشاحنات.

إتمام المشروع في وقت قياسي

بدأ العمل في هذا المشروع بتاريخ 14 آذار 2025، وبالرغم من صعوبة التضاريس الجغرافية للمنطقة، فقد وصل إلى مراحله النهائية في 10 شباط 2026. وصرح المهندس زيمير عبد الخالق، من الشركة المنفذة، قائلاً: "تمكنا من خلال برنامج دقيق ومنظم من إتمام المشروع في وقت قصير جداً، أي نحو 8 أشهر". وأشار المهندس أيضاً إلى أن نحو 2000 عامل و600 آلية متنوعة عملوا باستمرار لإنجاز هذا المشروع.

نهاية "طريق الموت" وراحة للسائقين

كان طريق "گۆمەسپان" القديم يتسبب سنوياً بحوادث مأساوية ويخلق مشاكل كبيرة للسائقين بسبب ضيقه (كان عرضه 6.5 متر فقط) ووجود منعطفات خطرة.

يقول أحمد حيدر، وهو سائق شاحنة يرتاد الطريق منذ 15 عاماً: "سابقاً، كان الخوف يتملكنا دائماً من وقوع الحوادث، أما الآن فالطريق واسع جداً وبلا مشاكل، ونقود فيه بكل طمأنينة". كما تحدث مواطن آخر يدعى كارزان كاكل، مشيراً إلى أنهم كانوا يقضون ساعات طويلة في الطريق بسبب الازدحام، أما الآن فقد زالت المخاطر واختُصر الكثير من الوقت.

التأثيرات الاقتصادية والسياحية

بالإضافة إلى حل مشاكل النقل لسكان قرى المنطقة، سيكون لهذا الطريق دور مهم في إنعاش القطاع السياحي، لاسيما لزوار "سد گۆمەسپان". كما سيكون له تأثير مباشر على الحركة التجارية وإعمار القرى المحيطة بمدينة أربيل.

المنشآت وعلامات السلامة

يتضمن المشروع إنشاء 5 جسور، ونفق واحد (تحت الأرض)، و50 قنطرة صندوقية لتصريف المياه. كما تم تزويد الطريق بالكامل بالعلامات المرورية، والأسوار الواقية، والتخطيط الأرضي لضمان سلامة أرواح المواطنين.