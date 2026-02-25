مجلس وزراء إقليم كوردستان يعقد اجتماعه اليوم لمناقشة ثلاثة ملفات رئيسية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات أن مجلس وزراء إقليم كوردستان سيعقد اجتماعه الاعتيادي، اليوم الأربعاء 25 شباط 2026، برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع ثلاثة بنود أساسية:

البند الأول: متابعة مجلس الوزراء لآخر مستجدات الوضع المالي في الإقليم وصرف رواتب الموظفين، ومناقشة نتائج اجتماعات الفريق المشترك بين ديواني الرقابة المالية (الاتحادي والإقليم) بشأن الالتزامات المالية المتبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

البند الثاني: استعراض الخطوات الأخيرة المتعلقة بدخول إصلاحات وزارة البيشمركة حيز التنفيذ، وعملية إعادة تنظيم كافة قوات البيشمركة وتوحيدها تحت مظلة وزارة البيشمركة.

البند الثالث: التباحث بشأن مقترح وزارة الداخلية المتعلق بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء السابق رقم (282) الصادر في 18 حزيران 2025، والقاضي بمنح خصم بنسبة (20%) على غرامات المخالفات المرورية، لمدة ستة أشهر إضافية لتستمر حتى 30 حزيران 2026.

