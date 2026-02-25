رئيس الحكومة يستقبل وفداً ألمانياً رفيع المستوى

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 25 شباط (فبراير) 2026، وفداً ألمانياً برئاسة وكيل وزارة الخارجية جيزا أندرياس فون غاير.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره السفير الألماني لدى العراق دانيال كريبر، التأكيد المتبادل على أهمية تمتين العلاقات الثنائية بين الجانبين في شتى المجالات.

وأعرب رئيس الحكومة عن خالص شكره وتقديره للدعم والمساندة التي تقدمها ألمانيا لإقليم كوردستان، مجدداً في الوقت ذاته التأكيد على الرغبة في المضي قدماً بتطوير أواصر العلاقات بين الإقليم وألمانيا.

وفي محور آخر من الاجتماع، شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين لمجابهة التهديدات والمخاطر التي لا يزال يشكلها إرهابيو داعش في كل من العراق وسوريا.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء مجمل الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، وتسليط الضوء على المساعي والحوارات الجارية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.