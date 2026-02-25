قاليباف يحذر ترامب من "القرارات الخاطئة" ويؤكد: لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حذر رئيس البرلمان الایراني، محمد باقر قاليباف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتخاذ قرارات مبنية على ما وصفه بـ "معلومات مغلوطة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده لم ولن تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده قاليباف، اليوم الأربعاء 25 شباط/فبرایر 2026، مع عدد من الناشطين الاقتصاديين وأعضاء غرفة النقابات في مقر البرلمان. وتطرق قاليباف في حديثه إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي أمام الكونغرس بشأن الأوضاع في إيران، مشيراً إلى أنه سبق وأن نصحه عبر وسائل إعلام دولية (CNN) بضرورة تجنب التحليلات الخاطئة التي تؤدي إلى قرارات غير دقيقة.

انتقاد الموقف الأمريكي من الأوضاع الداخلية

وفي سياق حديثه عن الأحداث الداخلية التي شهدتها إيران، انتقد قاليباف ما وصفه بالتدخل الأمريكي المباشر، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية استندت في تقييمها إلى إحصائيات وصفها بـ "الكاذبة والمضللة". وأوضح أن الأرقام التي تم تداولها حول أعداد القتلى في الاحتجاجات كانت تهدف لتضليل الرأي العام، معتبراً أن الجهات التي روجت لهذه البيانات هي جهات "عادية للدولة" ولها تاريخ في ارتكاب أعمال عنف داخل البلاد.

كما اتهم رئيس البرلمان الإيراني إسرائيل بمحاولة تدبير "انقلابات" أو زعزعة الاستقرار الداخلي، بناءً على ما قال إنها وثائق متوفرة لدى الأجهزة الإيرانية.

البرنامج النووي والمفاوضات

وفيما يتعلق بالملف النووي، جدد قاليباف التأكيد على الموقف الرسمي الإيراني، قائلاً: "لقد أكدنا مراراً وتكراراً، وعلى أعلى المستويات، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى، أننا لا نسعى ولن نسعى لامتلاك سلاح نووي". وأضاف أن هذا الموقف تم إبلاغه رسمياً للمجتمع الدولي، معتبراً أن استمرار لغة التهديد "غير مجدٍ".

واختتم قاليباف تصريحاته بالإشارة إلى أن "عدم فهم الشعب الإيراني" هو السبب وراء فشل السياسات الأمريكية السابقة، منتقداً أسلوب التعامل خلال جولات المفاوضات السابقة، ومؤكداً أن محاولات الضغط عبر طاولة المفاوضات أو من خلال العمليات الميدانية لم تحقق أهدافها.



المصدر: وکالة "ایرنا" الایرانیة