وزير الصحة: طريق أربيل - گۆمەسپان مسار للسلامة ينهي حقبة "طريق الموت"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الصحة في إقليم كوردستان، د. سامان برزنجي، أن مشروع إنشاء طريق (أربيل - گۆمەسپان) يمثل نقلة نوعية تتجاوز البعد الإعماري لتصب في صلب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة المسافرين بين محافظتي أربيل والسليمانية.

ووصف الدكتور برزنجي، في بيان له، الطريق القديم بأنه كان "طريقاً للموت"، حيث كان يشهد بشكل يومي وأسبوعي حوادث مرورية مأساوية تسببت في خسائر بشرية كبيرة، وحالات عجز وإعاقات دائمية للكثير من المواطنين.

ووجه وزير الصحة شكره وتقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مشيداً برؤيته وإرادته في تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز معايير السلامة العامة. وأشار برزنجي إلى أن هذه المشاريع تساهم بشكل مباشر في تقليل معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، مما يعزز من جودة حياة المواطنين ويحافظ على سلامتهم.

يُذكر أن طريق أربيل - گۆمەسپان يعد من المشاريع الحيوية التي تربط العاصمة أربيل بعدة مناطق سياحية وإدارية، ويجري تنفيذه وفق مواصفات فنية عالمية لضمان انسيابية الحركة وتقليل مخاطر الحوادث.