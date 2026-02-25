دلشاد حصاري: هناك مساعٍ خطيرة لتغيير ديموغرافية كركوك والمناطق الكردستانية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- صرح سكرتير لجنة كركوك للحزب الشيوعي الكردستاني لـ "كوردستان 24"، بأن الجهود الرامية لتغيير ديموغرافية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كردستان من قبل الحكومة العراقية لا تزال مستمرة، مؤكداً ضرورة اتخاذ الأطراف الكردية موقفاً موحداً لمواجهة هذه التحركات.

الأربعاء، 25 شباط 2026، أفاد دلشاد حصاري، سكرتير لجنة كركوك للحزب الشيوعي الكردستاني، في تصريح لـ "كوردستان 24"، بأن "العقلية الشوفينية في بغداد لا تزال تواصل سياسات التعريب واقتطاع المناطق الكردستانية". وأشار حصاري إلى أن أحد أبرز المخاطر الحالية يكمن في مقترح تحويل "الحويجة" إلى محافظة مستقلة، معتبراً أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى قضم مساحات شاسعة من الأراضي الكردية وإحداث تغيير ديموغرافي أعمق في المنطقة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور وللمادة 140".

ووجه سكرتير لجنة كركوك للحزب الشيوعي انتقادات حادة للأطراف السياسية في إقليم كردستان، قائلاً: "للأسف، تنشغل القوى السياسية بالصراعات والمفاوضات على المناصب والسلطة، أكثر بكثير من اهتمامها بالأرض وبالمخاطر المحدقة بالمناطق المستقطعة".

وفي جانب آخر من حديثه، أعرب حصاري عن دعمه للاعتصامات والاحتجاجات التي ينظمها أهالي خانقين، داعياً إلى تعميم هذه التحركات الاحتجاجية لتشمل كافة المناطق، وأضاف: "يجب على الأطراف الكردية عقد اجتماع عاجل واتخاذ موقف وطني واضح، بل ويتوجب على النواب الكرد في بغداد الدخول في إضراب للوقوف بوجه هذه الانتهاكات".

واختتم حصاري بالتشديد على أن وضع المناطق الكردستانية يواجه خطراً كبيراً، محذراً من أنه "إذا لم يواجه الكرد هذه المخططات بصوت واحد، فإن أضراراً جسيمة ستلحق بمستقبل الأرض وسكان تلك المناطق في القادم من الأيام".