رامي عبد الرحمن: يجب ألا تتحول سوريا إلى ديكتاتورية جديدة تهدد الكورد والمكونات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجه مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، انتقادات حادة لبعض قادة وفصائل المعارضة السورية المسلحة، محذراً من غياب المستقبل المشرق لسوريا إذا ما بُنيت الدولة القادمة على أساس "إقصاء المكونات الأخرى".

وفي مقابلة خاصة مع "كوردستان 24"، جرت اليوم الأربعاء 25 شباط 2026، انتقد عبد الرحمن الموقف الأمريكي وإدارة دونالد ترامب، قائلاً: "يبدو أن الولايات المتحدة تسعى لخلق ديكتاتور جديد في سوريا بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية ومصالح إسرائيل. لقد تخلصنا من ديكتاتورية البعث، ولا نريد الوقوع تحت سلطة ديكتاتور متطرف آخر".

وفي سياق دفاعه عن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، رفض مدير المرصد السوري بشدة الاتهامات التي تصف هذه القوات بـ "المحتلة"، معتبراً أن "من يصف (قسد) بالاحتلال يحمل فكر داعش"، وأوضح أن هذه القوات هي التي طهرت مناطق شرق الفرات من إرهابيي التنظيم وما تزال تواصل حربها ضد الإرهاب.

وفي ختام حديثه، شدد رامي عبد الرحمن على ضرورة بناء "جيش وطني سوري جديد" يضمن حماية حقوق كافة المكونات السورية، بما في ذلك الكرد والعلويون وجميع القوميات والأديان، مؤكداً على رفضه لأن يتشكل هذا الجيش من الجماعات المسلحة التي "تلطخت أيديها بدماء المواطنين".