إسرائيل توافق على تعيين سفير لأرض الصومال

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأربعاء أنها وافقت على تعيين أول سفير لأرض الصومال في إسرائيل، بعد شهرين من اعترافها رسميا بالإقليم الانفصالي الواقع في القرن الإفريقي.

في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.

وقالت الوزارة إن الحكومة وافقت على "أول سفير لأرض الصومال في إسرائيل، هو الدكتور محمد حاجي".

وأضافت أن حاجي الذي شغل حتى الآن منصب مستشار رئيس أرض الصومال، ساعد في إقامة العلاقات بين إسرائيل والجمهورية الانفصالية على مدى عام 2025.

ولفتت إلى أن إسرائيل ستعين قريبا سفيرا لها في أرض الصومال، وفق ما نقلته فرانس برس.

تحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن ولديها عملتها وجواز سفرها وجيشها الخاص، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من استفزاز الصومال وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في إفريقيا.

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أرض الصومال في كانون الثاني/يناير، الأمر الذي أدانته مقديشو.