مقتل 4 أشخاص على زورق أميركي سريع برصاص حرس الحدود الكوبيين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قتل خفر السواحل الكوبيون أربعة أشخاص كانوا على متن زورق سريع مسجّل في الولايات المتحدة، وأصابوا ستة آخرين بجروح، وذلك في تبادل لإطلاق النار، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في هافانا الأربعاء.

وقالت الوزارة إنه لدى اقتراب سفينة تابعة لجهاز خفر السواحل الكوبي للتعرف على هويات ركاب الزورق المسجّل في فلوريدا "أُطلقت عيارات نارية من الزورق"، ما أسفر عن إصابة قبطان السفينة الكوبية.

وأضافت الوزارة "نتيجة للاشتباك... قُتل في الجانب الأجنبي أربعة من المهاجمين وأُصيب ستة آخرون"، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الجرحى وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأكدت الوزارة التزامها بحماية مياهها الإقليمية، وفق ما نقلته فرانس برس.

يأتي هذا الاشتباك وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وجزيرة كوبا التي لا تبعد سوى 160 كيلومترا عن فلوريدا.

كما يأتي بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستخفف الحصار النفطي المفروض على الجزيرة التي حُرمت من الإمدادات الفنزويلية منذ كانون الثاني/يناير بعد إطاحة الولايات المتحدة بنيكولاس مادورو واعتقاله.

قبل ذلك، كانت كوبا تعتمد على فنزويلا لتلبية نحو نصف احتياجاتها من الوقود. وإزاء احتجاجات قادة دول الكاريبي الذين يخشون أن يؤدي حرمان كوبا من النفط إلى انهيار سريع لاقتصادها، أعلنت واشنطن أنها ستسمح بدخول شحنات النفط الفنزويلي بموجب ترخيص خاص فقط "للاستخدام التجاري والإنساني".