جي دي فانس لـ کوردستان 24: ترامب يكنُّ مودة خاصة للكورد وعلاقتنا معهم فوق الاستراتيجية.

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أشاد نائب رئيس الولايات المتحدة بالشعب الكوردي وبالعلاقات المتينة بين إدارة ترامب والكورد، مؤكداً أن دونالد ترامب يكنُّ مودة خاصة للكورد وأن هناك علاقات صداقة قوية تربط الجانبين.

في يوم الخميس، 26 شباط/فبراير 2026، ورداً على سؤال وجهه "رحيم رشيدي" (مستر كورد)، مدير مكتب "كوردستان 24" في واشنطن، بخصوص مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين أربيل وواشنطن، صرح جي دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: "دونالد ترامب يحب الكورد، وإدارة ترامب بأكملها تتمتع بصداقة وعلاقات ممتازة مع الكورد في كافة أنحاء العالم".

وسلط فانس الضوء على رؤية الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط، موضحاً: "هدفنا هو أن يتمكن الكورد والعرب واليهود والمسيحيون من العيش معاً في سلام ووئام وازدهار". وأكد أن هذا التوجه سيكون المحور الأساسي لسياستهم الخارجية في سوريا والمنطقة برمتها.

وفي سياق آخر من حديثه للصحفيين، تطرق فانس إلى التهديدات الإيرانية، محذراً: "يجب ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً؛ فإذا حاولوا إنتاج سلاح نووي مجدداً، سيتسببون لنا بمشاكل جسيمة".

كما كشف نائب الرئيس الأمريكي عن امتلاك واشنطن معلومات حول مساعي طهران في هذا الصدد، قائلاً: "في الواقع، لقد اطلعنا على أدلة تثبت أنهم حاولوا القيام بذلك بالفعل".