فهمي برهان: تغيير الوحدات الإدارية في خانقين غير دستوري واستمرار لسياسة التعريب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- عقدت هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم اجتماعاً مع ممثلي كافة الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية في محافظة ديالى وقضاء خانقين، وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع عن موقفها الرسمي تجاه التغييرات الإدارية التي تشهدها المنطقة.

وصرح فهمي برهان، رئيس هيئة المناطق الكوردستانية، اليوم الخميس 26 شباط 2026، قائلاً: "إن المساعي الجارية لتحويل النواحي إلى أقضية وفصلها عن خانقين هي امتداد لنفس السياسات التي استُخدمت سابقاً لتعريب المنطقة، وهذه خطوة غير دستورية وتخالف بنود المادة 140 من الدستور العراقي".

وأكد برهان أن حكومة إقليم كوردستان وكافة الأطراف السياسية تساند أهالي خانقين ولن تسمح بالتلاعب بالديموغرافيا والخارطة الإدارية للمنطقة بهذا الشكل، معلناً عن توجه الهيئة لتقديم مذكرة رسمية إلى البرلمان والحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية للطعن في هذه القرارات.

من جانبهم، أشار ممثلو القوى السياسية في خانقين إلى أن "الجهات التي تعمل حالياً في بغداد وديالى على تنفيذ هذه القرارات، تحاول إعادة إنتاج سياسات النظام السابق ضد الكورد برداء جديد"، محذرين من أن هذه التغييرات ستؤثر سلباً على عملية التعداد السكاني المقبلة وتهدف إلى تقليل الثقل السكاني للكورد في تلك المناطق.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، وُجهت دعوة إلى جميع الوزراء والنواب ورئيس الجمهورية للوقوف بصف واحد في بغداد ضد هذا "الظلم"، معتبرين أن الخطر لا يهدد خانقين فحسب، بل إن نجاح هذا المخطط هناك قد يمهد لتطبيقه في كركوك وسنجار ومناطق أخرى مستقبلاً.