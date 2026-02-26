روسيا وأوكرانيا تتبادلان رفات جنود قتلوا في الحرب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- سلّمت روسيا رفات ألف جندي أوكراني إلى كييف، بحسب ما فاد مسؤول روسي الخميس، بينما أعادت أوكرانيا جثث 35 روسيا.

وتجري بانتظام بين البلدين عمليات تبادل رفات جنود قضوا في الحرب، في ملف يعد من بين مجالات التعاون المحدودة بين الطرفين.

وقال كبير المفاوضين عن موسكو فلاديمير ميدنسكي على شبكات التواصل الاجتماعي إنه "تم تسليم جثث ألف جندي أوكراني إلى أوكرانيا. تسلّمت روسيا جثث 35 مقاتلا روسيا".

ونشر صورة تظهر أشخاصا يرتدون بزات بيضاء وقفازات زرقاء وهم يرفعون كيس جثث أبيض من مؤخر شاحنة مبردة.

قُتل مئات آلاف الجنود في الحرب التي دخلت عامها الخامس والتي اندلعت مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وحضر مفاوضون من البلدين إلى جنيف الخميس لعقد محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين، تعد جزءا من عملية تفاوضية صعبة يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمضي قدما فيها لوضع حد للقتال.



المصدر:فرانس برس