عبر مشروع "حسابي".. البدء بتوزيع مساعدات التحالف الدولي لقوات البيشمركة

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بُدئ اليوم بتوزيع المساعدات المالية المقدمة من قوات التحالف الدولي لشهر شباط الجاري على قوات البيشمركة، وذلك من خلال نظام مشروع "حسابي" (My Account) الرقمي.

وأفاد مصدر في وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان لمراسل "كوردستان 24"، هوشمند صادق، بأنه تم اليوم الخميس، 26 شباط 2026، صرف وإيداع مساعدات التحالف لشهر شباط في الحسابات المصرفية لقوات البيشمركة عبر مشروع "حسابي".

وتأتي هذه المنحة المالية الشهرية التي تقدمها الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي في إطار دعم عملية الإصلاح وتوحيد القوات داخل وزارة البيشمركة. وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قررت في الأشهر الماضية شمول رواتب ومساعدات كافة القوات الأمنية بنظام "حسابي" لضمان وصول المستحقات بشكل إلكتروني.

ويُعتبر مشروع "حسابي" أحد المشاريع الاستراتيجية للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بهدف "رقمنة" رواتب الموظفين والقوات الأمنية، وتعزيز مبدأ الشفافية وتسريع عملية توزيع الأموال عبر الأنظمة المصرفية الحديثة.

وكان مسؤولو وزارة البيشمركة قد أكدوا في مناسبات عدة أن عملية "توطين الرواتب" وفتح الحسابات المصرفية لمنتسبي القوات مستمرة بوتيرة متسارعة، ضمن المساعي الرامية لتنظيم كافة الشؤون المالية والمصرفية للوزارة.