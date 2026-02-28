تحقيق مرتقب بعد اعتداء مدرس على طلبة في الديوانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشفت معلومات عن تعرّض عدد من الطلبة في محافظة الديوانية بجنوب العراق، إلى اعتداء عنيف من قبل أحد المدرّسين، ما أسفر عن حالات إغماء وكسور بين الطلاب، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً بشأن سلامة البيئة التعليمية.

ووفق بيان صادر عن مركز العراق لحقوق الإنسان، فإن الحادثة تمثل انتهاكاً لالتزامات العراق بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المواد التي تلزم بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والمعاملة القاسية أو المهينة.

المركز دعا وزارة التربية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين وفق القانون، إلى جانب اتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث داخل المؤسسات التعليمية.

كما شدد البيان على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والتوعية بأساليب التربية الحديثة الخالية من العنف، وتوفير الدعم النفسي والصحي للطلبة المتضررين.

وأكد رئيس المركز، علي العبادي، أن حماية الأطفال تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية، محذراً من أن أي تهاون في هذا الملف يعد مساساً بحقوق أساسية كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية.