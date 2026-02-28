مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يرفع عقوباته عن هيئة تحرير الشام

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة رفع العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي تزعمه الرئيس السوري أحمد الشرع قبل وصوله إلى دمشق.

واتخذت هذا القرار لجنة العقوبات المكلفة هذا الملف وفقا لبيان.

وفي العام 2014، أدرج المجلس جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، في قائمة العقوبات المتعلقة بالحركات الجهادية.

وكانت هيئة تحرير الشام تُعرف باسم "جبهة النصرة" التي كانت فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها فكّت ارتباطها مع التنظيم الجهادي في العام 2016 وسعت لتلميع صورتها.

وفي كانون الثاني/يناير 2024، بعد إطاحة الأسد، أعلنت السلطات الجديدة حل كل الفصائل المسلّحة، مع دمج بعض الفصائل، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، في هيئات رسمية على غرار جهاز الشرطة الجديد.

وشطب اسم الشرع من قائمة عقوبات الأمم المتحدة نفسها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تبني مجلس الأمن قرارا أعدته الولايات المتحدة.