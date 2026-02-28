وسائل إعلام إسرائيلية: الغارات الاسرائيلية استهدفت مسؤولين إيرانيين كبار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت 28 شباط/فبراير 2026، بأن مقاتلات اسرائيلية شنت هجوماً جوياً واسع النطاق بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، استهدف مطار طهران الدولي وعدداً من المنشآت الحكومية والمواقع العسكرية في عمق الأراضي الإيرانية.

وذكرت التقارير أن الهجمات المشتركة ركزت على أهداف استراتيجية، وشملت استهداف عدد من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى.

وفي رد فعل أولي على الهجوم، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات قررت إغلاق المجال الجوي للبلاد بشكل كامل أمام جميع الرحلات الجوية والملاحة المدنية، وسط حالة من الاستنفار الأمني والعسكري.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل شنت "ضربة استباقية" ضد إيران.

وقال كاتس إن الهجوم الإسرائيلي جاء في إطار إجراءات وقائية، مضيفًا أنه "نتيجة لذلك، من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

في غضون ذلك، أعلن كاتس فرض "حالة طوارئ خاصة وفورية" في جميع أنحاء إسرائيل، عقب ما وصفه بهجوم استباقي نفذته بلاده ضد إيران لإزالة تهديدات موجهة إليها.

وأوضح أن إسرائيل باشرت الهجوم بهدف إحباط أخطار مباشرة، محذرًا من أنه "من المتوقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المدى الزمني القريب جدًا".

وبموجب صلاحياته وفق قانون الدفاع المدني، وقّع وزير الدفاع أمرًا خاصًا بفرض حالة طوارئ في الجبهة الداخلية على مستوى الدولة اعتبارًا من اللحظة.

داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في المناطق المحمية.