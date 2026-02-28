وزير الدفاع الإسرائيلي: بدأنا هجوماً استباقياً ضد إيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل شنت "ضربة استباقية" ضد إيران.

وقال كاتس إن الهجوم الإسرائيلي جاء في إطار إجراءات وقائية، مضيفًا أنه "نتيجة لذلك، من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

ولم يكشف المسؤول الإسرائيلي عن تفاصيل الأهداف التي طالتها الضربة أو طبيعتها، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني بشأن ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي.

يأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وسط تحذيرات متبادلة وتصعيد في الخطاب السياسي والعسكري، ما يرفع منسوب المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.