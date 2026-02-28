سلطة الطيران المدني تعلن إغلاق الأجواء العراقية مؤقتاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي عن غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد بشكل مؤقت واحترازي ولمدة ساعتين على أن تتم إعادة تقييم الموقف ومراجعة القرار وفقاً لتطورات الوضع.

وقالت في بيانٍ لها، إن هذا الإجراء يأتي في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة واستناداً إلى تقييم شامل للمخاطر المتعلقة بأمن وسلامة الطيران ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة الطيران المدني.

وأكدت سلطة الطيران المدني إنها ستعلم شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات تصدر بهذا الشأن تباعاً.

يأتي ذلك، تزامناً مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، شن ضربات استباقية على إيران، مؤكداً أن الهجوم الإسرائيلي جاء في إطار إجراءات وقائية، مضيفًا أنه "نتيجة لذلك، من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

ولم يكشف المسؤول الإسرائيلي عن تفاصيل الأهداف التي طالتها الضربة أو طبيعتها، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني بشأن ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي.

في غضون ذلك، أعلن كاتس فرض "حالة طوارئ خاصة وفورية" في جميع أنحاء إسرائيل، عقب ما وصفه بهجوم استباقي نفذته بلاده ضد إيران لإزالة تهديدات موجهة إليها.

وأوضح أن إسرائيل باشرت الهجوم بهدف إحباط أخطار مباشرة، محذرًا من أنه "من المتوقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المدى الزمني القريب جدًا".

وبموجب صلاحياته وفق قانون الدفاع المدني، وقّع وزير الدفاع أمرًا خاصًا بفرض حالة طوارئ في الجبهة الداخلية على مستوى الدولة اعتبارًا من اللحظة.

داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في المناطق المحمية.