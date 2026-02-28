السفارتان الأميركيتان في قطر والبحرين تصدران تعليمات لموظفيهما بالاحتماء في مواقعهم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت السفارتان الأميركيتان في قطر والبحرين تعليمات لموظفيهما باتباع إجراءات الاحتماء في أماكن الإقامة، ودعت مواطنيها هناك إلى التقيد بالتعليمات نفسها، بعد سلسلة من الضربات هزّت طهران.

ونشرت السفارة الأميركية في قطر على منصة إكس تحذيرا جاء فيه "تُطبّق سفارة الولايات المتحدة في قطر إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها. وننصح جميع الأميركيين باتباع الإجراء نفسه حتى إشعار آخر".

كما نشرت السفارة الأميركية في البحرين تحذيرا أمنيا مماثلا، جاء فيه "تُطبّق السفارة الأميركية في البحرين إجراءات البقاء في المنازل لجميع موظفيها. ونوصي جميع الأمريكيين باتباع الإجراء نفسه حتى إشعار آخر".

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية صباح السبت أنها شنت "ضربة استباقية" على إيران، فيما دوت صفارات الإنذار في القدس وتم تعميم تحذير على السكان عبر هواتفهم من "إنذار بالغ الخطورة".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع "دولة إسرائيل شنّت ضربة استباقية على إيران بهدف القضاء على التهديدات التي تواجهها"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة العملية العسكرية أو نطاقها.

وأضاف البيان "نتيجة لذلك، من المتوقع شنّ هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب"، معلنا فرض "حال إنذار خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة النقل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات المدنية، وطلبت من المسافرين عدم التوجّه إلى المطارات حتى إشعار آخر.