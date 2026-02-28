الحرس الثوري يطلق 30 صاروخاً باتجاه إسرائيل.. وتل أبيب تعلن الاستنفار

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل ظهر اليوم السبت الموافق 28 فبراير/شباط 2026، بأن الحرس الثوري الإيراني نفذ هجوماً صاروخياً استهدف مواقع داخل إسرائيل.

وذكرت التقارير أن الرشقة الصاروخية شملت إطلاق نحو 30 صاروخاً من الأراضي الإيرانية باتجاه أهداف إسرائيلية، في تصعيد ميداني كبير يشهده صبيحة هذا اليوم.

من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بياناً مقتضباً أكدت فيه رصد الصواريخ المنطلقة، مشددة على أن منظومات الدفاع الجوي والقوات العسكرية تعمل حالياً وبشكل مكثف على اعتراض وتدمير كافة الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

يأتي ذلك، تزامناً مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، شن ضربات استباقية على إيران، مؤكداً أن الهجوم الإسرائيلي جاء في إطار إجراءات وقائية، مضيفًا أنه "نتيجة لذلك، من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

ولم يكشف المسؤول الإسرائيلي عن تفاصيل الأهداف التي طالتها الضربة أو طبيعتها، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني بشأن ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي.

في غضون ذلك، أعلن كاتس فرض "حالة طوارئ خاصة وفورية" في جميع أنحاء إسرائيل، عقب ما وصفه بهجوم استباقي نفذته بلاده ضد إيران لإزالة تهديدات موجهة إليها.

وأوضح أن إسرائيل باشرت الهجوم بهدف إحباط أخطار مباشرة، محذرًا من أنه "من المتوقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المدى الزمني القريب جدًا".

وبموجب صلاحياته وفق قانون الدفاع المدني، وقّع وزير الدفاع أمرًا خاصًا بفرض حالة طوارئ في الجبهة الداخلية على مستوى الدولة اعتبارًا من اللحظة.

داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في المناطق المحمية.