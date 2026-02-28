الخارجية العراقية تدعو رعاياها للحذر وتستنفر بعثاتها الدبلوماسية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم (السبت 28 شباط 2026)، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في مناطق التوتر المجاورة.

موجهةً نداءً عاجلاً للمواطنين العراقيين المتواجدين في مناطق الهجمات بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

ودعت الوزارة في بيان صحفي رسمي، أبناء الجالية العراقية في تلك المناطق إلى الالتزام التام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المحلية المختصة.

مشددة على أهمية البقاء في أماكن آمنة وتجنب الاقتراب من مواقع الخطر والنزاع.

وفي خطوة عملية لضمان سلامة الرعايا، أصدر وزير الخارجية توجيهاً فورياً لجميع البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج، يقضي بفتح قنوات تواصل مباشر ومسؤول مع المواطنين العراقيين.

وألزم التوجيه الوزاري طواقم السفارات بتقديم كافة أشكال الإسناد والدعم اللازمين، وضمان المتابعة المستمرة لأوضاع الجالية.

مؤكداً أن "سلامة العراقيين في الخارج تُمثل أولوية قصوى تتصدر أجندة تحركات الوزارة واتصالاتها في ظل هذه الظروف الدقيقة".