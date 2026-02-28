توقف إمدادات الغاز من حقل "كورمور" وفقدان 3000 ميغاواط من كهرباء إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، في بيان مشترك اليوم، عن تعليق شركة "دانا غاز" لعمليات ضخ الغاز الطبيعي من حقل "كورمور" إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك نتيجة للظروف الأمنية غير المستقرة والنزاعات المسلحة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح البيان أن قرار الشركة جاء كإجراء احترازي لضمان سلامة موظفيها وكوادرها العاملة في الحقل.

مشيراً إلى أن هذا التوقف أدى بشكل مباشر إلى انخفاض القدرة الإنتاجية للكهرباء في الإقليم بنسبة تتراوح ما بين 2500 إلى 3000 ميغاواط.

وفي سياق الإجراءات الحكومية، أكدت وزارة الكهرباء أنها بدأت بالاعتماد على مصادر إنتاج بديلة للطاقة، في محاولة للحد من تأثير هذا النقص الكبير على ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء وتقليل تداعيات الأزمة الحالية.