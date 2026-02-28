مكافحة الإرهاب بكوردستان: التحالف الدولي اعترض عدداً من الصواريخ والمسيرات المفخخة في سماء أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن نجاح قوات التحالف الدولي من اعتراض وإسقاط عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة في سماء أربيل، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وذكر الجهاز في بيان رسمي، أنه في تمام الساعة 13:25 من ظهر اليوم السبت الموافق 28 فبراير/شباط 2026، تم رصد مجموعة من الأهداف المعادية في أجواء محافظة أربيل.

وأوضح البيان أن قوات التحالف الدولي تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة قبل وصولها إلى أهدافها.