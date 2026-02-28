الرياض تعلن وضع كافة إمكاناتها لمساندة الدول الخمس في كل ما تتخذه من إجراءات سيادية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإيراني الذي وصفته بـ "الغاشم"، والذي مثّل انتهاكاً سافراً لسيادة خمس دول عربية شقيقة هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت المملكة في بيان رسمي وقوفها صفاً واحداً وتضامنها المطلق مع الدول الشقيقة الخمس في مواجهة هذا التصعيد الخطر. وأعلنت الرياض، في موقف حازم، وضع كافة إمكاناتها وقدراتها تحت تصرف هذه الدول، لدعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية أمنها واستقرارها.

كما وجهت السعودية تحذيراً شديد اللهجة من مغبة التمادي في هذه الممارسات، مؤكدة أن استمرار انتهاك سيادة الدول الشقيقة والضرب بمبادئ القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية عرض الحائط، سيجر المنطقة إلى عواقب وخيمة وتداعيات لا تُحمد عقباها.