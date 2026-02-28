وزارتا التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان تعلنان تعطيل الدوام الرسمي لأربعة أيام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارتا التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، اليوم، بياناً مشتركاً أعلنتا فيه عن تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات التعليمية والتربوية التابعة لهما.

وذكر البيان أن العطلة تبدأ من يوم الأحد الموافق 1 آذار 2026، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 آذار 2026.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء "من أجل المصلحة العامة وحفاظاً على سلامة الكوادر التدريسية والطلبة".

مشيراً إلى أن العطلة تشمل جميع المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية (الخاصة)، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية الدولية في عموم مناطق الإقليم.