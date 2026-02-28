الكويت تدين الهجوم الإيراني وتتمسك بحقها في الدفاع عن النفس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعربت دولة الكويت عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف صباح اليوم السبت الموافق 28 فبراير 2026 الأراضي الكويتية، معتبرةً أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية الكويتية في بيانٍ لها، حق الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بما يتناسب مع حجم وشكل الهجوم وبما يتوافق مع القانون الدولي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.

ولفتت الوزارة إلى أن دفاعات دولة الكويت قامت بالتصدي بنجاح للصواريخ وفق الاجراءات العملياتية المعتمدة، بما يتوافق مع قواعد الإشتباك المعمول بها.

مضيفة بأن استمرار الأعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة من شأنها أن يقوض الأمن والإستقرار الإقليمي.