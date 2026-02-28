ملك الأردن يؤكد اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية سيادة البلاد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت أن بلاده ستتخذ الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية سيادتها وذلك بعد سقوط صاروخين بالستيين في أراضي المملكة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي ان الملك أدان خلال إتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الاعتداء على أراضي الأردن"، مشددا على أن "المملكة ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها وسيادتها".

المصدر: فرانس برس