اتصال هاتفي بين رئيس إقليم كوردستان ووزير الخارجية السوري لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى نيچيرڤان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت الموافق 28 شباط 2026، اتصالاً هاتفياً مع أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، تناول خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وبحسب بيان رسمي لرئاسة الاقليم، بحث الجانبان آخر التطورات والتحديات الأمنية الإقليمية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وترسيخ دعائم الاستقرار فيها، مشددين على ضرورة استمرار التواصل وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.