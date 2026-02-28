تنويه صادر عن خلية الإعلام الأمني

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً جاء فيه: "بتوجيه من الجهات العليا، تؤكد خلية الإعلام الأمني أنها تتابع عن كثب جميع الأحداث والتفاصيل أولاً بأول، وبمهنية عالية.

وننفي بشكل قاطع وجود أي استهداف في محافظة ميسان أو منطقة التاجي، وما يُتداول بهذا الشأن غير دقيق.

وأكدت الخلية الأمنية أن جميع التفاصيل والمعلومات ستكون متاحة لوسائل الإعلام تباعاً حال التحقق منها أصولياً، حفاظاً على الشفافية والمصداقية.

وتهيب الخلية بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول الأخبار غير الدقيقة أو غير المستندة إلى مصادر رسمية".

الفريق سعد معن

رئيس خلية الإعلام الأمني