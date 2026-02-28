واشنطن توصي السفن التجارية بالابتعاد من منطقة الخليج

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أوصت وزارة النقل الأميركية السبت السفن التجارية بتجنّب المرور في الخليج لكونها تشهد "نشاطا عسكريا كبيرا" بعد القصف الأميركي والإسرائيلي لإيران.

ونبّهت إدارة الشؤون البحرية في الوزارة في بيان إلى أن مناطق مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان وبحر العرب تشهد "نشاطا عسكريا كبيرا"، و"يُوصى بأن تبتعد السفن من هذه المنطقة إن أمكن".

وأضاف البيان أن على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة أو المملوكة لجهات أميركية أو المشغَّلة بطواقم أميركية أن تبقى بعيدة مسافة 30 ميلا بحريا من أي سفينة عسكرية أميركية لتجنّب اعتبارها عن طريق الخطأ تهديدا.

وسبق لـ "بيمكو"، إحدى أبرز جمعيات مالكي السفن في العالم، أن حذّرت السبت من أن "السفن التي تربطها علاقات تجارية بمصالح أميركية أو إسرائيلية هي الأكثر عرضة للاستهداف، ولكن قد تتعرض سفن أخرى للاستهداف أيضا، سواءً كان ذلك عمدا أو من طريق الخطأ".

وأضافت أن على السفن الموجودة اصلا في المنطقة أن تبحث عن ملاذ في المياه الإقليمية لدول محايدة فيها، كالإمارات العربية المتحدة أو قطر، أو أن تحاول مغادرة المنطقة بالكامل.

أما قوة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيديس" التي تشكّل حماية السفن من هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن إحدى مهامها، فدعت "قطاع النقل البحري إلى التيقظ" وعدم استبعاد إمكان "استهداف كل السفن"، معلنة أنها في "أعلى درجات الاستنفار".

وأفاد موقع "مارين ترافيك" المتخصص بأن ناقلات نفط غيّرت وجهتها أو توقفت صباح السبت، لكنّ المنطقة ليست بعد خالية من السفن.

وأشارت الهيئة البريطانية للأمن البحري (UKMTO) إلى أن رسائل لاسلكية "أعلنت إغلاق مضيق هرمز".



المصدر: فرانس برس