غارات جديدة على قاعدة جرف النصر في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استُهدفت قاعدة جرف النصر العسكرية العراقية التي تتمركز فيها كتائب حزب الله الموالية لإيران بضربات جديدة بعد ساعات قليلة على هجوم نُسب إلى الولايات المتحدة وأسفر عن مقتل مقاتلَين، وفق ما أفادت مصادر عدة وكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر في الحشد الشعبي، وهو تحالف قوات شبه عسكرية باتت تشكّل جزءا من القوات الحكومية، بـ"تجدد الغارات على قاعدة جرف النصر".

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة في العراق "تعرّضت منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل لضربتين جويتين عند الساعة 19,25 (16,25 ت غ) من مساء اليوم".

وأكد مسؤول في كتائب حزب الله تجدد القصف.

وقُتل شخصان في غارات استهدفت صباح السبت في قاعدة جرف النصر التابعة للحشد الشعبي والتي تضم بشكل أساسي فصيل كتائب حزب الله.

ولاحقا، حذرت كتائب حزب الله من انها ستباشر "قريبا مهاجمة القواعد الأميركية ردا على اعتدائهم"، متهمة "القوات الاميركية الصهيونية" باستهداف مقارها.

وبعيد ذلك، اسقطت قوات التحالف الدولي عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة في سماء أربيل، بدون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، حسبما افاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان.

ومساء، سُمع مجددا دوي انفجارات في أربيل، وأفاد صحافي في فرانس برس بانفجار مسيّرة في أجواء المنطقة.

المصدر: فرانس برس