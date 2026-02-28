السوداني والشرع يؤكدان ضرورة الذهاب نحو الحوار والتفاهم لحل الأزمة بالمنطقة

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس السوري أحمد الشرع، ضرورة أن تتدخل الدول الكبرى والمنظمات الدولية، وتتحمل مسؤولياتها في تعزيز سيادة القوانين الناظمة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له اليوم السبت 28 شباط 2026، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع، وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع العامة في المنطقة، والعمل على بذل الجهود لتجنب الاستمرار باستعمال القوة العسكرية، والذهاب نحو الحوار والتفاهم من أجل حل الأزمة، لما فيه سلام المنطقة وحماية شعوبها".

وأضاف، أن "الجانبين أكدا على ضرورة أن تتدخل الدول الكبرى والمنظمات الدولية، وتتحمل مسؤولياتها في تعزيز سيادة القوانين الناظمة والاستقرار الإقليمي والدولي."