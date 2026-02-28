لاريجاني يتوعد واشنطن وتل أبيب بـ"درس لن يُنسى"

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، عقب الهجمات العسكرية الواسعة التي استهدفت الأراضي الإيرانية صباح اليوم السبت.

وفي تدوينة مقتضبة نشرها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال لاريجاني: "سنجعل مجرمي إسرائيل وأمريكا الوقحين يندمون على فعلتهم"، وأضاف مؤكداً: "جنودنا البواسل وشعب إيران العظيم سيلقنون المستبدين الدوليين المتعطشين للحروب درساً لن ينسوه أبداً".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب هجوم مشترك واسع النطاق شنته القوات الأمريكية والإسرائيلية صباح اليوم السبت، 28 شباط/فبراير 2026، استهدف مواقع عسكرية ومنشآت حكومية في مناطق متفرقة من البلاد.

من جانبه، كشف الهلال الأحمر الإيراني عن حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الهجمات، مشيراً إلى أن القصف شمل مواقع في 24 محافظة إيرانية، ولم يقتصر على الأهداف العسكرية، بل طال مناطق سكنية ومنشآت مدنية، من بينها مدرسة للبنات.

ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن المنظمة، فقد أسفرت الهجمات عن مقتل 201 شخص، بينهم 85 طالباً وطالبة، فيما أصيب 747 آخرون بجروح متفاوتة. وأوضح التقرير أن من بين الجرحى 92 طالبة من مدرسة "ميناب" في محافظة هرمزگان، التي تعرضت لقصف مباشر.

وتسود حالة من التوتر الشديد في المنطقة عقب هذا التصعيد العسكري غير المسبوق، وسط ترقب دولي لطبيعة الرد الإيراني الذي توعدت به القيادة في طهران.