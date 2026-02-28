السوداني والسيسي يشددان على "الوقف الفوري" للأعمال العسكرية ويدعوان لتحرك دولي لخفض التصعيد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بحث خلاله تطورات الأوضاع الأمنية المتسارعة في المنطقة، والتصعيد الخطير الذي يهدد السلم الإقليمي.

وشهد الاتصال تأكيداً متبادلاً من الجانبين على ضرورة الوقف الفوري والشامل لكافة الأعمال العسكرية، واللجوء إلى لغة الحوار كخيار استراتيجي وحيد لمعالجة الأزمات القائمة. وشدد الزعيمان على أن استمرار الحرب يضع المنطقة والعالم أمام مخاطر جسيمة لا يمكن التكهن بنتائجها، مما يستوجب تغليب الحلول الدبلوماسية لتجنيب الشعوب تداعيات الصراع.

وفي إطار تعزيز الموقف العربي، استعرض الجانبان سبل تمتين التنسيق المشترك وتوحيد الجهود الدبلوماسية لمواجهة التحديات الراهنة. وأكد السوداني والسيسي أن حماية المصالح العربية وصون الأمن القومي يتطلب موقفاً موحداً يضمن استقرار المنطقة ويحفظ سيادة دولها.

وفي ختام المباحثات، وجّه الجانبان نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية، والقوى الكبرى، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وحث الزعيمان هذه الأطراف على التدخل الجاد والفاعل للحد من التصعيد، واتخاذ خطوات ملموسة تسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى.