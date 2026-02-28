الرئيس بارزاني يعزي بوفاة المناضل حميد مجيد موسى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بعث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، برقية تعزية ومواساة بوفاة الشخصية السياسية والمناضل العراقي البارز، السكرتير الأسبق للحزب الشيوعي العراقي، حميد مجيد موسى، أشاد فيها بمسيرته النضالية الطويلة في سبيل الديمقراطية.

وقال الرئيس بارزاني في برقيته: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المناضل العتيد والسكرتير الأسبق للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى"، مؤكداً أن الراحل لعب دوراً محورياً وفاعلاً في نضال شعوب العراق ضد الدكتاتورية والاستبداد، وبذل جهوداً كبيرة في سبيل الوصول إلى فضاء الحرية والديمقراطية.

وأضاف الرئيس بارزاني أن الفقيد كان من الشخصيات السياسية العراقية التي اتسمت بمواقفها المنصفة والمؤيدة للقضية الكوردية، قائلاً: "لقد كان الفقيد صوتاً متضامناً وداعماً دائماً للقضية العادلة لشعب كوردستان".

كما وجه الرئيس بارزاني خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد وذويه، وإلى رفاقه وأصدقائه في قيادة وقواعد الحزب الشيوعي، معرباً عن مشاركته لهم في هذا المصاب الأليم، ومبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.