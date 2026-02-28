الإعلام الأمني: إصابة جندي جراء استهداف "مسير" لموقع عسكري في البصرة وفتح تحقيق في الحادث

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تعرض أحد المواقع العسكرية في محافظة البصرة لمحاولة استهداف بطائرات مسيرة مجهولة الهوية، مما أسفر عن وقوع إصابة في صفوف القوات الأمنية.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "أحد المواقع العسكرية التابعة للقوات المسلحة في محافظة البصرة تعرض لمحاولة استهداف بواسطة طائرات مسيرة مجهولة، أدت إلى إصابة جندي بجروح".

وأضاف البيان أن "الجهات المختصة والفرق الفنية باشرت على الفور بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد جهة انطلاق الطائرات، فضلاً عن متابعة التداعيات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية تعزيز إجراءاتها لحماية المنشآت الحيوية والمواقع العسكرية في عموم البلاد.