قصف إيراني يستهدف نخلة جميرا وبرج العرب ومطار دبي

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)- هزت انفجارات جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية في دبي، في حين تسبب حطام طائرة مسيّرة باندلاع حريق في فندق برج العرب، وفق ما أفادت السلطات، عقب موجة من الضربات الإيرانية على الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج.

كما تعرض مطار دبي، وهو أكثر مطارات العالم ازدحاما بحركة المسافرين الدوليين، وميناء جبل علي البحري لأضرار جراء الهجمات غير المسبوقة التي استهدفت بعض المعالم الرئيسية في المدينة.

وسمع شاهدان في نخلة جميرا دوي انفجار وشاهدا دخانا يتصاعد من فندق فاخر.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي وقوع "حادث" في مبنى في نخلة جميرا تسبب باندلاع حريق وإصابة أربعة أشخاص.

وبعد ساعات، وقع انفجار ثانٍ قرب المبنى نفسه، بعدما رأى شاهد آخر ما بدا كأنه طائرة مسيّرة تسقط من الأعلى.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تصدت لغالبية الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران على أراضيها بعد تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية إن "القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة نجحت منذ بدء الهجوم الإيراني، في التعامل مع وتدمير 137 صاروخا باليستيا و209 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضي الدولة".

وتسبب حطام مسيّرة تم اعتراضها باندلاع حريق في قاعدة برج العرب.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس سيارة شرطة عند مدخل الفندق الذي أغلق أمام المشاة والمركبات.

كذلك، قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون على الأقل بجروح خلال "حادثة" في مطار زايد الدولي بأبوظبي، وفق ما أفادت إدارته الأحد.

وأعلنت مطارات أبوظبي في بيان "وقوع حادثة في مطار زايد الدولي أدت إلى حالة وفاة واحدة من الجنسية الآسيوية و7 إصابات".

كما تسبب سقوط حطام ناجم عن اعتراض جوي باندلاع حريق في ميناء جبل علي في دبي الذي يستضيف سفنا حربية أميركية والقادر على استقبال حاملات طائرات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن "شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي تسببت في وقوع حريق في أحد أرصفة ميناء جبل علي بدون وقوع أي إصابات، وبادرت فرق الدفاع المدني بدبي على الفور بالتعامل مع الحريق، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه".