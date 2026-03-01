الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب مواقع صواريخ ودفاع جوي إيرانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قال الجيش الإسرائيلي إنه شن الأحد موجة من الضربات استهدفت مواقع منظومة الصواريخ البالستية وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية الأحد.

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران السبت يهدف إلى إسقاط الحكم، ما دفع إيران إلى الرد بإطلاق دفعات من الصواريخ في اتجاه إسرائيل ودول الخليج حيث توجد قواعد أميركية عدّة والعراق والأردن.

وذكر بيان للجيش أن القوات الإسرائيلية بدأت "موجة من الضربات الإضافية التي تستهدف منظومة الصواريخ البالستية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإرهابي الإيراني".

وسُمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل في طهران قرابة الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير السبت إن الحملة ضد إيران تأتي بعدما "استعادت وزادت" من إنتاج صواريخها البالستية، واستمرت في تعزيز بحوثها الخاصة بالأسلحة النووية.

وأضاف في بيان متلفز "نحن نواجه الآن عملية مهمة وحاسمة وغير مسبوقة لتفكيك قدرات النظام الإرهابي الإيراني".