إيران تعلن مقتل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الأحد، عن مقتل وزير الدفاع العميد عزيز ناصر زاده، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل زاده وموسوي خلال القصف الأميركي- الإسرائيلي على طهران.

وقبل ذلك، كانت إيران قد أكدت مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني محمد بابكور ومستشار خامئني علي شمخاني.

جاء ذلك، بعد ساعات من إعلان طهران مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في الهجوم غير المسبوق الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أمس السبت، وأعلنت الحداد في البلاد لمدة 40 يوما.