وحيدي قائداً للحرس الثوري الإيراني بعد مقتل باكبور

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، الأحد، عن تسلم اللواء أحمد وحيدي نائب قائد قوات الحرس الثوري مسؤولية قيادة هذه القوات بعد مقتل اللواء محمد باكبور في غارات إسرائيلية وأمريكية صباح السبت على مواقع عسكرية في طهران.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" مقتل باكبور وكبير مستشاري مرشد إيران علي شمخاني.

ويشير الاختيار إلى الأولوية التي منحها الحرس الثوري للاستخبارات، في ظل اخترقات محتملة مكنت إسرائيل وأمريكا من قتل قادة إيرانيين بارزين في اليوم الأول للهجمات، على رأسهم مرشد إيران علي خامنئي.

وذكرت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية، إن "اللواء أحمد وحيدي نائب قائد قوات الحرس الثوري تولى مسؤولية قيادة هذه القوات بعد اغتيال اللواء محمد باكبور صباح السبت".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أصدر في 13 يونيو/ حزيران 2025 مرسوماً يقضي بتعيين اللواء محمد باكبور قائداً عاماً للحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب مقتل اللواء حسين سلامي في الهجوم الإسرائيلي في يونيو الماضي.



وأصدر خامنئي الذي لقي مصرعه صباح السبت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، حكماً بتعيين اللواء أحمد وحيدي نائباً جديداً للقائد العام للحرس الثوري، خلفاً للواء علي فدوي.

ويُعد اللواء وحيدي (واسمه الأصلي أحمد شاهجراغي)، من القادة المخضرمين في الحرس الثوري، حيث وُلد في مدينة شيراز عام 1958، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية، والماجستير في الهندسة الصناعية، والدكتوراه في العلوم الاستراتيجية.

ويُعرف وحيدي بكونه أول قائد لقوة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري بين عامي 1988 و1997، كما اضطلع بأدوار محورية في تأسيس وزارة الاستخبارات في بدايات الثورة.

كما شغل منصب نائب وزير الدفاع، ثم تولّى حقيبة الدفاع في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، ونال ثقة البرلمان عام 2009.

وكان اللواء وحيدي يشغل مؤخراً منصب وزير الداخلية في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وذلك بعد حصوله على ثقة البرلمان في سبتمبر/أيلول 2021. كما يتولى رئاسة اللجنة السياسية والدفاعية والأمنية في مجمع تشخيص مصلحة النظام.